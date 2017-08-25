Türkiye’nin 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna ve Hırvatistan’la oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Barcelonalı futbolcu Arda Turan da bir maçlık aranın ardından yeniden aday kadroya dahil edildi.
Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından göreve gelen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Meşe’ye saldırısı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Turan için “Onun milli takıma, milli takımın ona ihtiyacı var” demiş ve 30 yaşındaki oyuncuyla bir araya gelmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in de canlı yayında “Bundan sonra bütün iş Arda kaptanımızda” diyerek çağrı yaptığı Barcelonalı futbolcu, TFF başkanının bu açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli takıma dönme kararı aldığını duyurmuştu.
Turan’la birlikte Başakşehir’de forma giyen 36 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu da Rumen teknik direktörün açıkladığı 26 kişilik kadroda kendine yer bulurken, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup aday kadroya dahil edilmedi.
Milli Takım’ın 26 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluştu;
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