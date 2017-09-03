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Gazeteci Doğan Yurdakul hayatını kaybetti

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Gazeteci ve yazar Doğan Yurdakul, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: silivri.bel.tr

Yurdakul Datça’daki evinde hayatını kaybetti. Yakınları, yapılacak otopsin ardından cenaze töreninin açıklanacağını duyurdu.

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Yurdakul kimdir?

OdaTv’nin derlemesine göre Yurdakul’un özgeçmişi şöyle:

1946’da Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne, Vincennes ve Cenevre üniversitelerinde lisansüstü öğrenim gördü. Yenigün, Ulus, Vatan, Aydınlık, Evrensel, Siyah-Beyaz, Günaydın gazeteleri ile Kim, Yön ve Devrim dergilerinde çalıştı. 32. Gün’ün Ankara temsilciliğini yürüttü. 35 yılın ardından emekli oldu. 1998’den bu yana yaşamını çevirmenlik yaparak ve kitap yazarak sürdürdü.

Odatv davası kapsamında evinde arama yapılan ve gözaltına alınan Yurdakul, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ve dava sonunda beraat etmişti.

Yurdakul’un yayımlanan eserleri:

Sırların Kavşağında / Eylül 2004

Reis, Gladio’nun Türk Tetikçisi / Nisan 2003

Bay Pipo, Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas / Aralık 1999

Manşeti Yıkın / 2014

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