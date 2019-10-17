Gazeteci Deniz Yücel’in davasında sona doğru: Dosya mütalaa için savcılıkta

Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi.

Fotoğraf: Reuters

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Yücel’in avukatı Veysel Ok katıldı.

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Mahkeme, başkanı Yücel’in ifadesinin alındığını söyledi. Avukat Ok, “Dosya mütalaa aşamasına gelmiştir. Savcının mütalaasını vermesini bekiyoruz” dedi.

Duruşma savcısı mütalaa için dosyanın kendilerine verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, 13 Şubat 2020’ye ertelendi.

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Suçlamalar ne?

Hakkında dört yıldan 18 yıla kadar hapis istenen Yücel, Silivri Cezaevi’nde 354 gün tutuklu kalmıştı. İddianamesinin hazırlandığı 16 Şubat 2018’de tahliye edilen Yücel, haberleri nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’le suçlanıyor.