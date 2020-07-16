Gazeteci Deniz Yücel’e iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezası

Almanya’da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından ise beraat etti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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354 gün tutuklu kalan Yücel, 16 Şubat 2018’de tahliye edilmiş ve Almanya’ya gitmişti. İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 13 Şubat 2020’de mütalaasını açıklayan savcı ‘basın yoluyla zincirleme şekilde terör örgütü propagandası’ suçundan 13 yıla kadar hapsini istemişti. Yücel, ‘halkı kin ve nefrete tahrik etmek’ suçundan ise üç yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Deniz Yücel, Türkiye’ye bir milyon liralık tazminat davası açmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya’ya giden sanık Yücel katılmadı. Yücel’i, avukatı Veysel Ok temsil etti. Alman konsolosluğundan bazı görevliler de duruşmayı takip etti. Ok, müvekkilinin beraatini istedi.

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Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yücel’i bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, üzerine atılı suçu basın ve yayın yoluyla işlediği gerekçesiyle cezasını önce iki yıl üç aya çıkaran heyet, suçu değişik zamanlarda zincirleme olarak işlediğini değerlendirerek cezayı iki yıl dokuz ay 22 güne yükseltti.