Gazeteci Deniz Yücel’den mektup var: Mahkeme beni güldürmeye devam ediyor

‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel cezaevinden mektup gönderdi.

Yücel el yazısıyla yazdığı ve Die Welt gazetesinde yayınlanan mektubunda, “Kulağa tuhaf gelebilir ama biraz olsun özgürlüğümü geri kazanmış gibi hissediyorum. Gün ışığı! Temiz hava! Gerçek yemek! Çay ve kahve! Sigara! Gazete! Gerçek bir yatak! Özgürlüğümü çalmış olsalar da, soruşturma ve mahkeme beni güldürmeye devam ediyor” dedi.

Yücel mektubunu avukatlarının ziyareti esnasında Metris Cezaevi’nden yazdı. Yücel daha sonra Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

Kampanya başlatılmıştı

Yücel’in tutuklanmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘orantısız’ olarak nitelemişti.

Alman medyası da Yücel ve tutuklu diğer gazetecilerin serbest bırakılması için ‘seferberlik’ başlatmıştı.

Deniz Yücel neden tutuklandı?

Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu için müvekkilinin neyle suçlandığını bilmediklerini söylemişti.

Yücel, 2015 yılının haziran ayında Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’e sorduğu sorunun ardından gözaltına alınmış, 2016 yılında ise dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le düzenlediği basın toplantısında Yücel’in sorusundan ‘hazzetmezken’ söz konusu sorunun sorulabilmesini Türkiye’de basın özgürlüğüne yormuştu.

Sabah, gözaltı listesinde Yücel’in de olduğunu yazmıştı

Sabah gazetesi, aralarında Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de bulunduğu altı gazetecinin gözaltına alındığı 25 Aralık günü yaptığı haberinde, dokuz isme yönelik gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldığını, beş kişinin gözaltına alındığını, üç şüphelinin de yurt dışında olduğunu yazmıştı.

Gözaltı listesindeki isimler Fatih Yağmur, Deniz Yücel, Hünkar Alican Duman, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca İlker Öğreten, Eray Sargın, Mahir Kanaat ve Derya Okatan olarak duyurulmuştu.

Haberde, gözaltına alınan gazetecilerin RedHack’in sosyal medyada propagandasını yapmak ve ‘algı yönetimi’nde bulunmak suretiyle ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması’yla suçlandığı belirtilmişti.