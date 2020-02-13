Gazeteci Deniz Yücel davasında mütalaa: 16 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Deniz Yücel’in yargılandığı davada mütalaa hazırlandı. Yücel’e iki suçlamayla 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yücel

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) verdiği bilgiye göre, İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün duruşması yapıldı. Duruşmaya Yücel katılmazken, avukatı hazır bulundu.

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Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Yücel’in ‘basın yoluyla zincirleme şekilde terör örgütü propagandası’ suçundan 13 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaada, gazeteciye ‘halkı kin ve nefrete tahrik etmek’ suçundan da üç yıla kadar hapis talep edildi.

Ayrıca, #DenizYücel hakkında bir haberinde Erdoğan’ın fotoğrafı üstünde “darbeci” şeklinde başlık attığı gerekçesiyle “cumhurbaşkanına hakaret”ten ayrı bir suç duyurusunda bulunulması istendi. Esasa ilişkin savunma için ek süre veren mahkeme, davayı 2 Nisan tarihine erteledi. pic.twitter.com/nvXNzNmNJP Reklam February 13, 2020

Hakkında dört yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yücel, Silivri Cezaevi’nde 354 gün tutuklu kalmıştı. İddianamesinin hazırlandığı 16 Şubat 2018’de tahliye edilen Yücel, haberleri nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’le suçlanıyor.