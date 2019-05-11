Gazeteci Demirağ’a sopalı saldırıda iki gözaltı

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’ın dün evinin önünde uğradığı sopalı saldırıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

Yeniçağ gazetesi köşe yazarı ve Türkiyem TV program yapımcısı Demirağ evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından sopalı saldırıya uğramıştı. Demirağ travma şüphesiyle Gata Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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Ankara emniyeti ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada saldırıyı yapanların altı kişi olduğu ve ikisinin yakalandığı belirtildi.

Açıklama şöyle: “Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ olayıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesine göre saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin altı kişi olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda A.A. ve N.İ. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.”