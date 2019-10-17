Gazeteci Çiğdem Toker’e 1.5 milyonluk tazminat davası düşürüldü

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e bir yazısı nedeniyle açılan 1.5 milyon liralık tazminat davası düşürüldü.

Toker’e (soldan üçüncü) destek amacıyla CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner (sol başta), CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker (soldan beşinci) ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy (soldan ikinci) da adliyeye gitti. Fotoğraf: Twitter

Toker, Cumhuriyet’te yazdığı dönemde ‘Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yazıda adı geçen Bayburt Grubu bünyesindeki Şenbay Madencilik ise 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Toker’in Twitter’dan verdiği bilgiye göre Ankara 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya şirketin avukatı katılmadı.

Mahkeme de ‘davacı vekilinin duruşma gün ve saatini bildiği halde hazır olmadığı, sistem üzerinden ya da fiziki olarak ulaşmış mazereti bulunmadığının da anlaşıldığı’nı belirterek dosyayı işlemden kaldırdı.

Toker, kaldırılan dosyaların, üç ay içinde başvuru yapılması halinde yenilenebildiğini, aksi halde davanın açılmamış sayıldığını kaydetti.