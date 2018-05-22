Gazeteci Çiçek’ten kendisini hedef gösteren Bahçeli’ye: Yakıştıramadım…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler Nevzat Çiçek ve Gürkan Hacır’ı hedef gösterdi. Çiçek’ten yanıt geldi: “Yakıştıramadım.”

Bahçeli, 5 milyon takipçili Twitter hesabından paylaştığı açıklamalarında, TV’ler ve sosyal medyada cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını ve ‘cumhur ittifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini söyleyen kişileri ağır sözlerle hedef aldı.

Reklam

“Bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında, ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır” diyen MHP lideri, ittifakın başarılı olacağını ileri sürdü.

Bahçeli, “MHP’ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor” dendiğini belirterek “Bu çevreler, ‘cumhur ittifakı’na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürkan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor!” ifadelerini kullandı.

Reklam

‘Şerefsizlik’

MHP lideri, mesajlarında devamla şunları yazdı:

“Yusuf Has Hacib, MHP’ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta şamarı indirmiş: ‘Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik. Edepsiz kişidir insanın alçağı, doğru söz söylemez utanmaz dili.’

MHP’yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir.

Sinsi ve şuurlu siyasi Kürtçülük yapanlar PKK’nın değirmenine su taşıyan rezillerdir. Kürt kökenli kardeşlerim MHP’ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK’lılardır, PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt denmez, denemez.

İki de bir, takılmış plak gibi, Kürtlerin oyları MHP’den dolayı oraya buraya kayar diyerek kirli ihbar ve ilanda bulunan kripto ajanlar, mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara yerleşmiş saatli bombadır. Bunlar, hain bir projenin figüran ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür.

‘Notlarımızı alıyoruz’

Hakkımızda yalan yanlış algı oluşturmaya, siyasi operasyon yapmaya çabalayan kim varsa emelleriyle birlikte takip ediyor ve gerekli notlarımızı alıyoruz. Karanlıkta uyanık, aydınlıkta gafil olanları biliyor, görüyor, hesaplaşacağımız günleri sabır ve akılla bekliyoruz.

Demiş ki Yusuf Has Hacib: ‘Dil aslan gibidir, eşikte yatar; dikkat etmezsen eğer başını yer. Dilinden çeken insan ne der işit, bu sözü kulağına küpe et.’ Sevinci az, kaygısı çok, öveni az, söveni çok olan insan hasımları, insanlık azmanları sizinle işimiz daha bitmedi!”

‘Yakıştıramadım’

Nevzat Çiçek gazetecilerin isim verilerek hedef haline getirilemeyeceğini belirterek ittifakla ilgili değerlendirmeyi birilerinin hoşuna gitsin ya da gitmesin diye yapmadığını kaydetti.

Gazeteci, şunları yazdı: “İhtimalleri sıralayarak olumlu ya da olumsuz kısımlarını kesin hüküm cümleleri kurmadan seyirci ile paylaşıyorum… Bu bakımdan programlarda hoşa gitmeyen yorumlar sonrası isim vererek hedef haline getirmek doğru bir davranış değildir… Bu bakımdan bunu kınadığımı ve üzüldüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü program boyunca mesaj atan MHP başta olmak üzere her vekilin açıklamalarını zaten veriyoruz… Hassasiyetlerini paylaşıyoruz. Ez cümle, ben gazetecilik yapmaya çalışıyorum, mayınlı alanlarda geziyorum… Tetikçilik yapmıyorum. Kimsenin değerlerine hakaret etmiyorum. Bana göre hakikat neyse onu söylüyorum. Birlerinin hoşuna gitsin diye de bir şey söylemem… Devlet beyin naifliğine yakıştıramadım…”