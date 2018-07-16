Gazeteci Çiçek: Devlet, cemaat ve tarikatlara operasyon hazırlığında

Gazeteci Nevzat Çiçek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve devletin istihbarat birimlerinin ciddi çalışma içinde olduğunu belirterek Adnan Oktar’dan sonra ‘yerli ve milli’ olmayan tarikat ve cemaatlere de operasyon yapılacağını öne sürdü.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan gazeteci Çiçek sözlerine şöyle açıklık getirdi: “Söz konusu tarikat yerli ve milli mi diye bakıyorlar. Gerçekten bir silsilesi varsa, toplum tarafından biliniyorsa, İslami öğretisi varsa ve bu ülkeye hizmetinde bir sıkıntı yoksa, burada bir sorun yok. Ama tarikat, cemaat, vakıf ve dernek adı altında dini kullanarak dışarının maşalığını yapıyorsa, milli güvenliğe tehdit oluşturuyorsa, dinin sahih kaynaklarını yerle bir ederek kendi anlayışını empoze etmeye çalışıyorsa, ümmete de ülkeye de herhangi bir faydası yoksa bunlar tasfiye edilecektir.”

Reklam

Oktar ve ‘FETÖ’ dışında devletin operasyon düzenleyeceği diğer tarikat ve cemaatlerin sorulması üzerine Çiçek şu yanıtı verdi: “Bu noktada iki şey söyleniyor… Islah edilebilir olanları varsa ıslah edelim. Çünkü sonuç itibariyle bunların mensupları var. Bir şeyi kapatmakla, yeraltına itmekle onu bitiremiyorsunuz. Ama ajanlık faaliyeti içine girmiş olan, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlar varsa, bunlardan bir karar verme süreci istenecek. Nedir? Büyük bir ihtimalle ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri istenecek.”

‘Devlet devletliğini, cemaat cemaatlığını bilecek’

İstihbarat teşkilatının Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaatleri masaya yatırdığını belirten Çiçek, “Çok büyüdüğü zaman kontrol edilemez olduklarını hepimiz biliyoruz” diyerek devletin sivil toplum kurumlarıyla, tarikat cemaatlerle ilişkisini son derece demokratik bir ortam içerisinde hazırlaması gerektiğini söyledi. Çiçek ayrıca “Devlet devletliğini, tarikat tarikatlığını, cemaat cemaatlığını bilecek” dedi.

Reklam

Çiçek, ‘FETÖ’den boşalan yerlere Menzilcilerin ve farklı cemaatlerin doldurduğu yönündeki iddianın hatırlatılması üzerineyse şöyle konuştu: “Devletin sahibi devlet olacak. Hiçbir tarikat, cemaat, siyasi akım ve ideoloji artık devletin sahibi olmayacak. Eğer, tarikat-cemaat yapısı devletin içerisine sızmayı hedef alıyorsa, belli bakanlıkları ve yerleri kendi adamlarıyla doldurmayı esas alıyorsa, yeni devlet paradigmasının buna izin vereceğini düşünmüyorum.”

Tatikat ve cemaatlere yönelik operasyonların devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Çiçek, “Çünkü bunlar toplumu etkileyen, toplumda gerginlik çıkarabilen, din adına hareket edip, farklı şeyleri öne çıkarabilen yapılar. Bu ülke, Çorum’u, Sivas’ı, FETÖ’yü gördü. Sistem bunlara ‘Dur’ iradesini daha hızlı gösterecektir” dedi.