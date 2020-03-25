Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması bitti: 20 Suudi şüpheliye dava

Dünyanın birçok ülkesinde yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı önlemler artırılırken, hastalığın seyrine dair veriler günlük olarak sağlık bakanlıklarının sitelerinden paylaşılıyor. Türkiye’de ise milyonlarca yurttaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika açıklamalarıyla ve Twitter hesabındaki duyurularla vakaların durumunu, alınan önlemleri takip etmeye çalışıyor.