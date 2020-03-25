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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması bitti: 20 Suudi şüpheliye dava

İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: Arşiv

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı olan Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Suudi Arabistan vatandaşı 20 şüphelinin ismine yer verildi.

Şüphelilerden ikisine ‘azmettirici’ denen iddianamede, 20 kişiye ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçu isnat edildi.

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