Gazeteci Can Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten 1.5 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Can Ataklı hakkında uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan dokuz aydan 18 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

İddianamede, Ataklı’nın 23 Mart tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmenle ilgili şu sözleriyle ilgili şikayette bulunulduğu belirtildi: “Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak…kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar bence facia bir şey olamaz.”

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İddianamede, Ataklı’nın ifadesinde, organize bir şekilde kendisi hakkında şikayetlerde bulunulduğunu, beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını söylediği kaydedildi.

Ataklı, asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.