Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısının ardından kadro dışı bırakılıp kamptan gönderilen futbolcu Arda Turan milli takımı bıraktı.

‘Pişman değilim, kuş gibi hissediyorum’

Turan, milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Yaşanan olaylar çok üzücü gerçekten. Üstümde milli takım tişörtü varken milli takım uçağında olmaması gereken bir olaydı. Pişman mıyım, değilim. Nasıl hissediyorum, kuş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü hayatım boyunca bana söylenenlerin hiçbirisini unutmadım. Yapılanları unutmadım. 2006’da ıslıklandığım şekli hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini mutlaka ödersiniz. Ben milli takım tişörtü üzerimdeyken bir hata yaptım. Hocamızla, federasyon başkanımızla konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık. Hayatım boyunca hiç iyi futbolcu olmak için uğraşmadım. Bunun için çalışıyorum, mücadele ediyorum. Bu benim mesleğim ama ben iyi bir adam olmak, onurlu bir adam olmak için uğraştım.”

‘Aynı siniri ve tepkiyi göstereceğim’

Milliyet yazarı Meşe’yi imzasını saklayıp kendisi hakkında haber yapmakla suçlayan 30 yaşındaki oyuncu “Evet, o imzaları değiştirmiş, başkasının imzasıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. O yapanların hangisini görsem aynı tepkiyi verir miyim bilmiyorum ama aynı siniri ve aynı tepkiyi göstereceğim” ifadelerini kullandı.

‘İnşallah insanlara adamlığımı bırakırım’

Milli takımın her kademesinde forma giydiğini vurgulayan Turan, yaptığının bedelini ödeyerek ‘kenara çekildiğini’ açıkladı: “Bugün buraya 2002’den beri Türk milli takımının her kademesine hizmet etmiş, ülkesini severek, sadece formaya aşık biri olarak, parayı, başka hiçbir şeyi düşünmeyerek, gerektiğinde steroid, kortizon, her türlü ilacı kullanarak sahaya çıkmış, fedakarlıklar yapmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Ülkemi, bayrağımı, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Bu sıkıntılar olduğunda hep şunu ifade ettim; istiyorsanız kenara çekileyim. Gerçekten de kenara çıkmayı çok istiyordum. Çünkü zarar verdiğimi düşünüyordum. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum birçok insana, aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca dediğim gibi, ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Yine ödeyeceğim. Dediğim gibi gereğini yapıyorum. Milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. Her zaman yaptığım gibi şerefim ve onurumla… İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil de adamlığımı bırakırım. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyorum. Her zaman da tepkim aynı olacak.”