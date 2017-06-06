Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’a Twitter’dan: Bir projenin iflası 

La Liga ekiplerinden Barcelona’da forma giyen milli takım kaptanı Arda Turan’ın Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısı sosyal medyada da yankı buldu.

Son dönemde yeşil sahalardaki performansından çok saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncunun bu son ‘vukuat’ına dair Twitter’da paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

arda turan’ın son bir yılı, psikoloji bölümlerinde okutulacak kıvama geldi. — Onur Erdem (@medreruno) 6 Haziran 2017

kenan imirzalıoğlu, arda turan haberlerini böyle tiksinerek okuyordur, sinem kobal da sarılıyordur kenan’a, “iyi ki seni tanımışım” diye. — Mithat Sönmez (@petekdoku) 6 Haziran 2017

Arda Turan “gazeteci üzerinden” Fatih Terim ve Yıldırım Demirören’e fiziki ve sözlü saldırıda bulunmuştur işin özeti. — Orhan Uluca (@Orhan_Uluca) 6 Haziran 2017

Arda Turan illa gazetecilerle kavga etmek istiyorum diyorsa benim de basın kartım var. — Önder Abay (@onderabay) 6 Haziran 2017

Uçakta gazeteciye saldırdıktan, boğazını sıktıktan sonra Arda Turan şöyle demiş: “Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem.” https://t.co/o0ZMuOboFx — İnan Özdemir (@inanozdemir) 6 Haziran 2017

Gazeteci döven Arda Turan, önümüzdeki sezon için Medipol Başakşehir’e göz kırptı… — Zaytung Online (@zaytungtweet) 6 Haziran 2017

Arda Turan: Bir projenin iflası… — Kenan Başaran (@qbasaran) 6 Haziran 2017

Arda turan bir sonraki turda altın kemer için A spor muhabiri döven volkan babacan’la karşılaşacak. Şimdiden başarılar iki tarafa — ich Emre (@ich__) 6 Haziran 2017

Bizim hastanenin duvarındaki yazı.

Bunun altına arda turan imzasını atar. pic.twitter.com/uEqERoIKzT — Değişik ruh hali (@degisikruhhali) 6 Haziran 2017

Keşke Volkan Demirel’de, Arda Turan gibi uçakta birilerine saldırsaydı belki milli takımın vaz geçilmezi olurdu, herkes korurdu falan.. — jason ramazan özel (@kolsaati) 6 Haziran 2017

Senaryo tanıdık Arda Turan alır çiçeğini @milliyet e gider Bilal Meşe’ye yaptığı hareketten dolayı özür diler @TFF_Org ceza vermez pic.twitter.com/5L52etqFta — Çok Sevdik Be Abi (@tinerist) 6 Haziran 2017

“onu çekme bunu çek” denildiğinde susarsan mesleği şamar oğlanına çevirirsin. neyi işaret ederlerse onu çekip haber yaparsınız pic.twitter.com/R634am9ps8 — mustafahos (@mustafahos) 6 Haziran 2017

Biz Arda Turan’ı zaten çok iyi tanıyorduk. Şimdi onu yıllardır yıkayıp, yağlayan medya düşünsün. pic.twitter.com/xlLzqty5Kg — Aliex 🏆 (@hombremorenaa) 6 Haziran 2017

Arda Turan’ın bir gazeteci olayı eksikti o da tamamlandı. Adam futbol oynamak dışında her alanda faaliyet gösterir oldu. — A.A (@sultanahmeet) 6 Haziran 2017

Şüphesiz ki Arda Turan bir şehir olsaydı Erzurum olurdu. Bir insan bir şehrin bütün özelliklerini bu kadar mı üzerinde taşır… pic.twitter.com/StlP8qz0gU — Katre (@merdumgiris) 6 Haziran 2017

Arda Turan istikrarlı şekilde futbolu dışında herşeyle gündeme gelmeye başladı.. — Petibör Erkeği (@insanprofili) 6 Haziran 2017

Arda Turan Yeni Türkiyedir,

Metin Oktay Eski Türkiye… — BOMBARASİ (@bombarasi) 6 Haziran 2017

Topluma zerre faydası olmayan egolu kabadayı bozuntusu Arda Turan yerine zeytin ağaçlarını konuşun…

#BenimAdımZeytin — OweN (@ceee_eee) 6 Haziran 2017

Arda Turan bitmiştir — Barış Ertül (@barisertul) 6 Haziran 2017

Arda turan senden sıkıldık biz ya valla ofke vs degil bize verdigin hissiyat bıkkınlık. — doumbia (@qamberdesouza) 6 Haziran 2017

Acun’un programlarında şaklabanlıklar, sosyal medyada kızlara yürümeler, gazeteci dövmek. Arda Turan’ın muhteşem futbolculuk kariyeri. — Levent (@fevrisosyolog_) 6 Haziran 2017

Arda Turan:Gündüzleri futbolcu, geceleri kendi adaletini sağlayan bi süper kahraman.Ailesine, onuruna laf eden karşılığını alır..Çok yakında pic.twitter.com/azZdPAtbyn — Cevahir Bolayır (@elimdetuzluk) 6 Haziran 2017

Arda Turan Yeni Türkiye’nin vücut bulmuş hali gibi. Dm’den yürü gazetecilerin üstüne yürü instada ayet paylaş . Yersen — Tolga Taner (@fuckinmocks) 6 Haziran 2017