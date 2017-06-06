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Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’a Twitter’dan: Bir projenin iflası 


La Liga ekiplerinden Barcelona’da forma giyen milli takım kaptanı Arda Turan’ın Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırısı sosyal medyada da yankı buldu.

Fotoğraf: twitter.com/basketsuperligi

Son dönemde yeşil sahalardaki performansından çok saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncunun bu son ‘vukuat’ına dair Twitter’da paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle;

‘Asıl sorumlu Arda değil’ diyen Demirkol, ‘tatlıya bağlamak’ isteyen gazetecileri suçladı: Gidin cami imamı olun

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