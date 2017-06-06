Gazeteci Bilal Meşe, ‘ilklerin adamı’ Arda’nın saldırısını anlattı: Şaka sandım

Milli futbolcu Arda Turan’ın küfürler savurup saldırdığı Milliyet yazarı Bilal Meşe, meslek hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Turan, Türkiye’nin Makedonya maçının ardından Üsküp’ten Trieste’ye giderken bindikleri uçakta 44 yıllık gazeteci Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı.

Gazeteci anlatıyor: Olay nasıl yaşandı?

Gazeteci Bilal Meşe, saldırı anını şöyle anlattı: “Uçağa bindik. 12A’da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda ‘Bilal Meşeeee’ diye bağıran Arda’yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra ‘Ben adamın a….. k…… ulan’ diye bağırarak, yüzünde garip bir ifade gördüğüm milli takımın kaptanıyla karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce fotomuhabirimiz Vedat Danacı geldi. ‘Ne yapıyorsun Arda’ deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salladığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken milli takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti. Onu sakinleştirmeye çalışan bir de koruma vardı. Korumaya da ağzına geleni söyledi. Hatta ‘Sen kim olursun’ gibisinden laflar etti. Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahale etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu.”

‘Meslek hayatımda ilk’

Meşe, meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, İstanbul’a dönmeyi düşündüğünü, kalması halinde de antremanlara katılmayacağını söyledi.

Meşe, diğer gazetecilerin de benzer karar almak üzere olduğunu anlatarak şöyle devam etti: “Arda’nın bana ‘Seni bu uçağa alanın…’ diyerek ağıza alınmayacak küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demrören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Sabah erkenden gazete patronum sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım.”