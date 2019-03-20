Gazeteci Avşar hakkında ‘Sözcü savcısı sabıkalı çıktı’ haberi nedeniyle soruşturma

Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar hakkında, ‘Sözcü savcısı sabıkalı çıktı‘ haberi nedeniyle ‘Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği‘ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na ifade veren Avşar, şunları söyledi: “Kamuoyunun yakından takip ettiği Sözcü gazetesi iddianamesini hazırlayan, ‘6 yaşındaki çocukla evlenilebilir’ tarzı söylemleri bulunan Nurettin Yıldız hakkında takipsizlik kararı veren bir savcının daha önceki tarihlerde hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının olması dünyanın neresine giderseniz gidin haber değeri taşır.”

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Halkın haber alma hakkına sahip çıktığını söyleyen Avşar, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.





