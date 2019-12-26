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Yaramazlara biraz batar!

Gazeteci Arapkirli beraat etti: Küçük yaşta kızların evlenmesini savunanlara itirazımı sürdüreceğim

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli beraat etti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 32’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Arapkirli ve avukatı katıldı. Müşteki Nurettin Yıldız’ı ise avukatı temsil etti. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve gazeteciler de duruşmayı izlemek için hazır bulundu.  

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Son savunmasını yapan Arapkirli, küçük yaşta kız çocuklarının evlenmelerini savunanlara itirazlarını sürdüreceğini belirterek “Müştekiye dönük şahsi bir kastım yoktur” dedi. Müşteki Nurettin Yıldız’ın avukatı Ahmet Emin Şahingöz de şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin çocuk evliliklerine karşı olduğunu söyleyerek, 32 dakikalık konuşmasından bir bölümün alınarak müvekkiline yönelik kötü algı oluşturulmaya çalışıldığını, sosyal medya üzerinden hakaretlere devam edildiğini söyledi.

Mahkeme, sanık hakkında ‘hakaret’ suçundan dava açıldığına ancak suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arapkirli tarafından sosyal medya üzerinden Yıldız’a hakaret ettiği iddia edilen paylaşıma yer verilmişti. Arapkirli’nin ‘hakaret’ suçundan dört ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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