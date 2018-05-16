Gazeteci Ahmet Şık, HDP’den milletvekili aday adayı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazeteci Ahmet Şık’ın partilerinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet muhabiri Şık’ın HDP’den aday olabileceği iddiaları gündeme getirilmişti.

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Şık’tan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Temelli, iddiayı doğruladı.

Rusya’nın Sesi FM’de ‘Bidebunudinle’ programına telefonla katılan Temelli’ye Şık’ın adaylığı soruldu.

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HDP lideri, “Evet aday adayları arasında. Çok şık bir şey oldu” dedi.

Temelli, “Başka sürpriz, bizi şaşırtacak adaylar da var mı?” sorusuna da “Tabi var. Biz aday adaylarımız üzerinden çok konuşmuyoruz son değerlendirme yapılana kadar. Ahmet ismi basına düşmüş” yanıtını verdi.

Temelli’nin konuyla ilgili sözleri 55’inci dakikadan itibaren dinlenebilir: