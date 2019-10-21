Gazete Pencere yayın hayatına başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova Höyüğü’nde, 8 bin 500 yıllık kalıntılar bulundu.