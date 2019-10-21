Gazete Pencere yayın hayatına başladı

‘Gazete Pencere’ Türkiye’nin sadece pdf formatında çıkacak ilk gazetesi olarak yayın hayatına başladı.
Gazeteciler Yavuz Oğhan ve İzzet Doğan’ın koordinasyonunda hazırlanan Gazete Pencere, günlük 12 sayfa olacak şekilde abonelerine e-mail ya da WhatsApp mesajı formatında her sabah saat 07:00’de gönderilecek.
Gündemi yakından takip etmeyi amaçlayan Gazete Pencere siyaset, ekonomi, dünya, spor, magazin, kültür sanat ve yaşam sayfalarında olayları, nedenlerini ve nasıllarını aktaracak.
Farklı dünya görüşüne sahip 43 yazar ve uzman çeşitli periyotlarda ve uzman oldukları konularda görüşlerini, analizlerini, gözlemlerini okurlarla paylaşacak.
Gazete Pencere’yi buradan takip edebilirsiniz.