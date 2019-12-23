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Yaramazlara biraz batar!

GAZBİR: Bu yıl doğalgaz tüketimi yüzde 10-11 düşecek

Türkiye Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, hava sıcaklıklarındaki artış ve elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının azalması sonucu doğalgaz yurtiçi tüketiminin bu yıl yüzde 10-11 düşüşle 44-44.5 milyar metreküp olmasını beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Arslan, tüketimdeki düşüşü, “Yılın ikinci yarısında hava sıcaklığının artışı, haricinde elektrik üretiminde doğalgaz payının düşüşü buna büyük etken” diyerek açıkladı.

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Resmi doğalgaz tüketim rakamları yaklaşık üç ay gecikmeyle açıklanıyor. Son olarak eylül ayı verilerini açıklayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yıl sonu tüketim rakamlarını en erken şubat sonunda açıklayacak.

Elektrik üretimi için doğalgaz tüketimi yüzde 40’a yakın düştü

Arslan’ın verdiği bilgiye göre en büyük doğalgaz tüketim grubunu oluşturan elektrik üretimi için doğalgaz tüketiminin 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 40’a yakın gerilemesi bekleniyor.

Elektrik üreticileri geçen yıl 18.2 milyar metreküp doğalgaz tüketmişti. BOTAŞ’ın geçen yıl ağustos ayında elektrik üreticilerine sattığı doğalgazın fiyatını keskin şekilde artırmasının yanı sıra yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artış ve ulusal elektrik talebinin büyümemesi doğalgaz santrallerinin elektrik üretiminin düşmesine neden oldu.

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Resmi verilere göre bu yılın ilk dokuz ayında elektrik santrallerinin doğalgaz tüketimi yüzde 42 düşüşle ayda ortalama 881 milyon metreküpe geriledi.

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