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Yaramazlara biraz batar!

Gazanız mübarek olsun Bakan Albayrak: Teşkilatımız seçim savaşına hazırlanıyor

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Türkiye’nin Afrin’de kurtuluş savaşı mücadelesi yürüttüğünü söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatımız da seçim savaşına hazırlanıyor. Allah gazamızı mübarek eylesin” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Partisinin Esenler 6’ncı Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Bakan Albayrak, “Esenler nereden nereye geldi. Başkanımız ve ilçe teşkilatının sinerjisiyle elhamdilillah Esenler, İstanbul’un yıldız ilçesi oldu. Daha da büyüyecek ve daha da olacak” dedi.

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“Sizden ricam Türkiye’nin kurtuluş savaşı mücadelesini yapmak” diyen Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: “Mehmetçiğimiz cephede, Afrin’de savaşıyor. Şimdi bir kurtuluş savaşındayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019’da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019’daki bu seçim savaşına başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin. Allah’a emanet olun. Herkesi en derin duygularımla selamlıyorum.”

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