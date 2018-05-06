‘Gaybubet evleri’ operasyonu: 118 adrese baskın, bir apartmadaki herkes gözaltında

İzmir polisi, ‘FETÖ/PDY’ soruşturmaları kapsamında gizlilik için kullanılan ‘gaybubet evi’ (yok oluş) olduğu öne sürülen 118 adrese baskın yaptı, 72 kişi gözaltına alındı. El konulan telefonlarda örgüt üyelerinin ‘Falcon‘ isimli bir haberleşme uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre istihbarat birimlerinin yaptığı takipte, evlerde halen üç ayrı gurubun ‘FETÖ/PDY’ için çalışmalar yürüttüğü belirlendi. Bu evlerde, Türkiye genelinde yöneticilik görevi üstlenmiş örgüt mensuplarının, yakalanmamak için bölge değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine yine örgütün himmet yöntemiyle topladığı paraları dağıttığı, gaybubet evlerinin kiralarını ödediği ve örgüt içerisinde ‘Bugünler geçecek’ algısıyla birbirlerini motive etmeye çalıştığı saptandı.

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Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda, örgütün ‘İzmir imamı’ olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı. Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Trabzon ve Karadeniz eski ‘imam’ları, eğitim sorumluları ve emniyet ve TSK mensuplarının ‘mahrem imamı’ olduğu öne sürülen kişiler de yakalananlar arasında.

Habere göre baskınlar sırasında bazı şüpheliler, örgüte ait bilgi ve gizli haberleşme uygulamalarının yer aldığı cep telefonlarını balkon ve pencerelerden dışarı fırlattı. Polis sokaklarda evlerden atılan 12 cep telefonu buldu.

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Telefonlar, incelemek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İlk kontrollerde örgüt üyelerinin ‘Falcon‘ isimli bir haberleşme uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

Falcon nedir?

Telefonlarda bulunan Falcon uygulaması 2017 yılında Ukrayna üzerinden piyasaya sunulmuş. Uygulama, yaygın telefon uygulamalarının bulunduğu Google Store ve Apple gibi hizmet merkezlerinden yüklenebiliyor.

17 Mart 2017 tarihli Sabah gazetesinin haberinde ‘Falcon’ şöyle anlatılıyor:

“Program, örgüt üyelerinin yakalanma ihtimaline karşı biri gerçek diğeri sahte olmak üzere ‘çift şifreleme’ yöntemiyle kriptolandı. Yakalanan örgüt üyeleri, yazışmaları ve dosyaları gizlemek için sahte şifre ile programa giriş yaparken, hiçbir bilgi ve içerik görülmüyor. Diğer dikkat çeken özellik ise programa dışarıdan müdahale edilerek içerikler ve dosyalar silinebiliyor. FETÖ’nün deşifre olan ByLock, CoverMe, Kakao Talk ve Eagle gibi şifreli programların ardından Falcon iletişim ağını kullanarak örgütün aktif hücrelerini örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatlarıyla ‘canlı tutmaya’ çalıştığı tespit edildi.

‘Programa dışarıdan müdahale edilebiliyor’

Falcon programı, farklı sosyal medya programları logolarının arkasına gizlenerek yüklendi. Programı en önemli özelliği kullanan örgüt üyesi gözaltına alındığı an programa dışarıdan müdahale edilebiliyor ve telefon üzerindeki içerikler, veriler, dosyalar otomatik olarak siliniyor.

Program esd car, flah bellek, Bluetooth ile dışarıdan müdahale ile telefonlara yükleniyor. İlk kurulum ekranı çalıştırıldığında pin ve en az sekiz farklı ve sıralı olmayan karakterden oluşan bir parola ile kayıt olunan bir ekranla karşılaşılıyor. Programı kullanacak olan örgüt üyelerinin ilk kayıtlarını bu ekran üzerinden oluşturarak programa giriş yapılıyor. Program içeriğindeki ‘kişiler’ sekmesinde uygulama üzerinden görüşülen örgüt üyelerinin kullanıcı numaraları ve oluşturulan grupların isimleri yer alıyor.

‘İletişim için karşılıklı ID’ler bilinmeli’

Şahsa özel ID numarası veren programla iletişim kurmak isteyen örgüt üyelerinin karşılıklı kullanıcı numarasını bilmesi gerekiyor. Uygulama üzerine iki farklı şifrenin tanımlandığı, kullanıcıların doğru şifre ile giriş yaptıklarında uygulamayı normal olarak kullandıkları, ancak ikinci şifre ile giriş yaptıklarında programa erişim sağladıkları fakat içerisinde hiçbir bilgi ve içeriğin görülmediği, uygulamaya bir defa yanlış şifre ile girildikten sonra gerçek şifre ile giriş yapıldığında tüm bilgilerin silindiği tespit edildi.”

Ayrıca aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulundu, evlerden birinin bulunduğu apartmanda ikamet edenlerin tamamı ‘FETÖ/PDY’ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Operasyon nasıl başladı?

Yine DHA’nın haberine göre operasyon, Manisa emniyetinde çalışırken ihraç edilen polis S.İ.’nin takibiyle başladı. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan ve insan kaçakçılarıyla irtibata geçen S.İ.’nin telefonları dinlemeye takıldı. Bu ipucu üzerinden iz süren polisler gaybubet evlerini deşifre etti.

Örgüte yakın kişilerin, çocuklarını cuma günleri örgüt evlerine teslim ettiği, bu çocukların da pazartesi günü sabah namazına kadar örgüte ait hücre evlerinde eğitim gördüğü ve tekrar evlerine bırakıldığı tespit edildi.