GATA’da imar planı: 117 bin metrekarelik alan yapılaşmaya açılabilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da, tarihi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) de içerisinde bulunduğu 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasını sağlayan planları onaylayarak askıya çıkardı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu planlama alanında yer alan, GATA ‘askeri alan’ statüsünden çıkarılmış, 15 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmişti.

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Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan GATA’nın da içinde bulunduğu 117 bin 157 bin metrekarelik alanın 48 bin 100 metrekaresi, Karar hükmünde Kararname (KHK) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla Sağlık Bakanlığı’na verilmiş; yaklaşık 66 bin 200 metrekarelik bölümü ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmişti.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre, yatırım yapmak isteyen kurumların ‘askeri alan’ kararının değiştirilerek ‘sağlık tesis alanı’ ve ‘yükseköğretim alanı’na dönüştürülmesi talebine uyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylayıp askıya çıkararak arazide yapılaşmanın önünü açtı.

‘İstanbul’un tarihi hafızasına ve tabiatına saldırı’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin CHP’li eski üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, değişikliklere ilişkin şöyle konuştu: “Bu değişiklik, kentin tarihi hafızasına, kültür ve tabiat varlıklarına saldırıdır. Bu masumane bir plan değişikliği değildir. Zira planın açıklama raporunda, ‘Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bu alanda yatırım yapması ve yeni yapı ihtiyacının karşılanması gerekir’ deniliyor. Yani burada yeni yapıların yapılması için bu planların yapıldığı ayrıntıda belirtiliyor. Dolayısıyla rant ve ticari bir anlayış çerçevesinde yapılan bu plan tadilatı kamu yararı taşımıyor.”

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Yapılaşmanın önünü açan değişikliği yargıya taşıyacağını söyleyen Doğan, bu süreçte İBB’nin ilgili kurumlarından görüş alınmadığını belirterek, ‘Bu planları kabul etmiyoruz, yasal süresi içinde gerekli itirazı yapacağım’ dedi.