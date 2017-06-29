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Gaspta ‘nezaket’: Kasiyere ‘Kusura bakmayın, paraları verir misiniz?’ diyen adam tutuklandı


 

İstanbul’da gasp yaptığı markette kasiyere “Kusura bakmayın, kasadaki paraları verir misiniz?” diye soran adam tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre İstanbul polisi, Kadıköy, Ümraniye, Kartal ve Maltepe ilçelerinde altı markette gasp yapılması üzerine harekete geçti.

Kamera görüntülerini inceleyen ve mağdur ifadelerinden yola çıkan polis, 20 Haziran’da Kartal’da 47 yaşındaki Hakan T.’yi gözaltına aldı.

Polisin incelemesinde, T.’nin 17 Mayıs’ta Ümraniye’deki bir markette yaptığı gaspa da rastlandı.

Görüntülere göre markete müşteri gibi giren Hakan T., aldığı ürünlerin parasını verirken kasiyere silah doğrulttu.

Gaspçının bu sırada kasiyere “Kusura bakmayın, kasadaki paraları verir misiniz?” dediği, kasada para olmadığını öğrenince de verdiği paranın üstünü isteyip iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Anadolu adliyesine sevk edilen Hakan T. tutuklandı.

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