‘Garry Rodrigues transferi araştırılmalı’ diyen Ercan: Bedelsiz alınabilirdi, 800 bin avro menajerlik ücreti ödendi 

Menajer Doğan Ercan, Galatasaray’ın PAOK’tan 3.5 milyon avro (yaklaşık 14 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues transferinin araştırılması gerektiğini söyledi.

‘Sigthorsson’u getiren de aynı kişiydi’

Ajansspor’un haberine göre, “Türk kulüpleri bazı Hollandalı futbolcularda ne buluyor anlamıyorum” diyen Ercan, şöyle devam etti: “Örnekleri Galatasaray’da var. PAOK’tan Garry Rodrigues’i aldılar mesela. Bu oyuncuyu neden bir sene önce almadılar? Maliyet oluşmadan alabilme ihtimalleri vardı. Ayrıca, 800 bin avro menajerlik parası ödendi. İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson’u getiren de aynı kişiydi. Bu 800 bin avro gibi parayı kimler aralarında paylaştı? Bunu o arkadaşa sormak lazım. Ayrıca bu konunun araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum.”