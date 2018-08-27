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Yaramazlara biraz batar!

Gardiyan itiraf etti: Sarraf’tan rüşvet alıp içki, ilaç ve cep telefonu sağladım

Eski hapishane gardiyanı Victor Casado, önceki gün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkartıldı. Casado daha önce kabul etmediği tüm suçlamaları kabul ederek ABD’de tutuklu İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf’tan rüşvet aldığını mahkemede itiraf etti.

Sarraf, duruşmalarda rüşvet trafiğini bir bir anlatmıştı… (Çizim: Necdet Yılmaz)

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre, eski gardiyan Casado, görevli bulunduğu dönemde Sarraf’a aldığı rüşvet karşılığında cezaevinde içki ve cep telefonu sağladığını itiraf edip hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

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Savcılık, eski gardiyan Casado’ya rüşvet veren kişinin 19 Mart 2016 tarihinden beri yargılanan Rıza Sarraf olduğunu açıkladı. Daha önce hazırlanan iddianamede rüşvet verdiği iddia edilen kişi ‘Mahkum 1’ olarak belirtiliyordu böylelikle ilk kez Sarraf’ın adı yetkililer tarafından açıklanmış oldu.

Sarraf, Miami’de yakalandıktan sonra New York’a getirilmiş ve aşırı güvenlikli olmasından dolayı ‘Manhattan’ın Guantanamo’su’ olarak isimlendirilen Metropolitan Correctional Center (MCC) cezaevinin 11-Güney kısmındaki hücreye konulmuştu.

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Savcılar, 35 yaşındaki Casado’nun bir fırsat yakalayıp zengin tutuklu Sarraf’tan yararlanmak istediğini belirtti. Savcılar, 2016 yılının sonlarında eski gardiyan Casado’nun başka bir mahkum aracılığıyla Sarraf’la temas kurmaya başlayarak kendisine aldığı rüşvet karşılığında içki, ilaç ve cep telefonu sağladığını belirttiler.

Türk avukatın sürücüsü aracılığıyla

Sarraf’ın eski gardiyan Casasado’ya rüşvetin Türk avukatlarından biri için çalışan bir sürücü aracılığıyla beş bin dolar nakit olarak ödendiği kaydedildi. Casado’nun o dönemde Sarraf’tan ez az 50 bin dolar rüşvet aldığı belirtildi.

Suçunu kabul ederek itirafçı olan Casado için savcılık anlaşmaya göre 26 bin dolar para cezası ve 36 ay ile 46 ay hapis cezası isteyecek. Casado’nun karar duruşması 11 Ocak 2019’da yapılacak.

Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında ‘rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak’ gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Casado’nun bildiklerini anlatmasıyla gardiyana rüşveti ileten Sarraf’ın Türk kadın avukatı ve rüşvetle ilgili diğer kişiler hakkında yeni bir iddianame hazırlanıp yakalama emri çıkartılacak.

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