Garanti’ye siber saldırı erişim aksaklığına yol açıyor

Garanti Bankası dijital kanallardaki hizmetlerine erişimin yavaşlatılması ya da engellenmesine yönelik saldırı olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Banka, şu ana kadar alınan tedbir ve aksiyonlarla yurt içi erişim aksaklığının büyük ölçüde giderildiğini, ancak zaman zaman farklı yurt dışı bölgelerden gelen erişimlere karşılık vermekte sorun yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Reklam

Garanti Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında şöyle dendi: “Bankamızın hizmet aldığı internet servis sağlayıcıları seviyesinde oluşan bu duruma yönelik servis sağlayıcıları çözüm yolları üzerinde çalışmaktadır. Şu ana kadar aldıkları tedbir ve aksiyonlarla yurtiçi erişim aksaklığı büyük ölçüde giderilmiş olmakla birlikte zaman zaman farklı yurtdışı bölgelerden gelen erişimlere karşılık vermekte sorun yaşamaya devam etmekteyiz.”

Açıklamada, bu sorunların en kısa sürede ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.