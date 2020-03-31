Garanti CEO’su: Nisanda çok ciddi nakit akışı sorunu olacak ama endişe etmeyelim

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, önümüzde nakit akışlarımızı öngöremediğimiz, ne olacağını bilemediğimiz birkaç aylık dönem bulunduğunu, nisan ayında çok ciddi nakit akışı problemi olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

‘CEO Club Online Summit’te konuşan Baştuğ, bankaların bunu kaldıracak mali güce sahip olduğunu belirterek, “Kimse endişe etmemeli” dedi.

Reklam

Faiz ve anapara ödemelerinin ertelenmesinin yerinde bir hamle olduğunu ifade eden CEO, “Çek ödeme destek kredisi paketi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketleri öncü iki paket, bunun devamının geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Baştuğ’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Faizlerin, anapara ödemelerinin ertelenmesi gerekli ve yerinde bir karar, hepimizin önceliği çarkların durmaması, üretimde kesintiler olsa da sanayi tesislerinin sürdürülebilir olması.

Reklam

Bankacılığın şu anki konumu, sermaye gücü, her sektöre yetecek durumda; alınan ekonomik kararları çok müspet buluyoruz.

Hatta bazı firmaların ihtiyaçları eğer bu kararlarda belirtilenlerden daha ötesinde aksiyon almayı gerektiriyorsa bankaların bunu alacak durumları da var.

Önümüzde nakit akışlarımızı öngöremediğimiz, ne olacağını bilemediğimiz birkaç aylık dönem var, nisan ayında çok ciddi bir nakit akışı problemi olacak.

Ama iyi taraf, bankaların likiditesi, mali gücü bunu çok rahat karşılayacak durumda, kimse endişe etmemeli.

Nisan ayı ile beraber likidite amaçlı (kurumsal/ticari) yüksek kredi talebi olacak, bu talebin de süreç (corona virüsü) sonlanana kadar devam edeceğini düşünüyorum.

Bireysel tarafta hem konut, hem oto, hem tüketici kredilerinde talep yüzde 50 üzerinde düşüş göstermeye başladı; kredi kartı harcamalarında yüzde 30 üzeri düşüş var.

Yatırımlar açısından herkes sabit getirili, riskli olmayan liman arayışında; bu dönemde dolar en fazla talep gören araç oldu.

Açıklanan çek ödeme destek kredisi paketi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketleri öncü iki paket, bunun devamının geleceğini düşünüyorum.”