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Yaramazlara biraz batar!

Garanti 365 milyon liralık gecikmiş alacağını 19.5 milyon liraya sattı

Garanti Bankası takipteki kredi portföyünde yer alan ve toplam anaparası 364.97 milyon lira olan tahsili gecikmiş alacak portföyünü 19.44 milyon liraya sattığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki söz konusu tahsili gecikmiş alacakların Sümer Varlık Yönetim’e satıldığı belirtildi.

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Son olarak, nisan ayında uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, mart başında da Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital’in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

Yabancı şirketler yapılandırılmış görece iyi kredilerle ilgilenirken, Türkiye’deki varlık şirketleri daha riskli görülen alacaklarla ilgileniyor.

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