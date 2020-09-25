Garajdaki eski eşyalar arasında bulunan çaydanlık 3 milyon 766 bin liraya satıldı

Britanya’nın Derbyshire bölgesinde, yıllarca bir evin garajında duran, sahibinin karantina sürecinde derneğe bağışlamak üzere eski eşyaları toplarken bulduğu çaydanlık açık artırmada 390 bin sterline (3 milyon 766 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Hansons Müzayede Evi

Çin’de, İmparator Qianlong döneminde sarayda kullanılmış olabileceği belirtilen, 18’inci yüzyıldan kalma çaydanlığı adı açıklanamayan, 51 yaşındaki inşaat işçisi sahibi şunları söyledi: “Çok mutluyum. Garajda eski eşyaların içinde olduğu kutulardan birinde buldum. 2’nci Dünya Savaşı sırasında Asya’da görev yapan dedem getirmiş. Yıllarca büyük annemin vitrininde durdu. Sonra da bir akrabamızın garajına bıraktığımız eşyalar arasına konmuş. Bu kadar değerli olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Halen inanamıyorum. Bu akşam dedemi anmak için içki içmeye gideceğiz.”

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Çaydanlığın sahibi, ilk iş olarak bir metal dedektörü almayı planladığını söyledi.

Hansons Müzayede Evi eksperlerinin azami 100 bin sterlin (966 bin lira) değer biçtiği çaydanlık çok daha yüksek fiyata alıcı bulurken açık artırmaya telefonla sekiz kişi katıldı. Çaydanlığı başkent Londra’da yaşayan birinin satın aldığı belirtildi.