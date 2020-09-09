Garajda saklanan çaydanlığa 973 bin lira değer biçildi: Çin imparatoruna ait olabilir

Yıllardır, Britanya’nın Derbyshire bölgesindeki evin garajında duran 15 santimetre boyundaki çaydanlığa 100 bin sterlin (973 bin 250 lira) değer biçildi.

Fotoğraf: Hansons Müzayede Evi

Çaydanlığın adının açıklanmasını istemeyen inşaat işçisi sahibi, 2’nci Dünya Savaşı sırasında Asya’da görev yapan dedesinin satın alıp Britanya’ya götürdüğünü söyledi.

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Church Gresley adlı köyde yaşayan bu kişi, annesinin yıllarca Çin malı çaydanlığı salonunda sergilediğini sonunda bir kutu içinde bir akrabasının garajına konulan eşyalar arasındaki yerini aldığını aktardı. Karantina uygulaması sırasında garajdaki eşyalara göz attığını anlatan 51 yaşındaki inşaat işçici şöyle devam etti: “Açıkçası itiraf etmem gerekirse akrabamızın garajına konulan tüm eski eşyaları bir yardım derneğine bağışlamayı düşünüyordum. Ancak bu kadar değerli olabileceği aklımın ucundan bile geçmese de çaydanlığı müzayede evi Hansons’a götürdüm. Ve, ne kadar değerli olduğunu duyunca bir süre kendime gelemedim.”

Hansons Müzayede Evi’nin uzmanları 18’nci yüzyıldan kalma çaydanlığın, İmparator Qianlong döneminde sarayda kullanılmış olabileceğini söyledi. Çaydanlık 24 Eylül’de açık artırmaya çıkarılacak.