Ganj da ‘canlı’ kabul edildi: Nehri kirletenler insana zarar vermiş sayılacak

Hinduizm inancına göre kutsal kabul edilen Ganj Nehri’ne ‘insan hakları’ tanındı.

Yeni Zelanda’da yerli halk Maoriler tarafından kutsal sayılan Whanganui Nehri iki hafta önce ‘canlı varlık’ olarak tanınarak hukuki statü verilmişti.

Guardian’da yer alan habere göre, Ganj Nehri de bir canlı olarak kabul edilerek Hindistan’da insan haklarına sahip, insan olmayan ilk varlık oldu. Karar, Ganj’ın yanısıra ana kolu Yamuna Nehri’ni de kapsıyor.

Yeni Zelanda’da Whanganui için alınan kararı emsal olarak gösteren mahkeme, üç ay içinde Ganj ve kollarının yasal haklarını koruyacak bir komisyon oluşturulmasını istedi.

Nehri kirletenler insana zarar vermiş sayılacak

Ganj’ın insan haklarına sahip olması, kirleterek ya da başka bir yolla nehre zarar verenlerin mahkemelerde, insana zarar vermiş gibi kabul edilmesi anlamına geliyor.

Kararı sevinçle karşılayan doğa savunucuları, 2500 kilometre uzunluğundaki nehre günde 1.5 milyar litre işlenmemiş kanalizasyon atığı ve yarım milyar litre sanayi atığı karıştığını söylüyor.