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‘Gangnam Style’ı ‘tahtından indirdi’: YouTube’da tıklanma rekoru Wiz Khalifa’nın ‘See You Again’inde

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YouTube’da en çok tıklanan video 10 Temmuz itibariyle Wiz Khalifa ve Charlie Puth’un söylediği ‘See You Again’ şarkısının klibi oldu.

Daha önce rekor, 24 Kasım 2012’den beri Güney Koreli şarkıcı PSY’ın ‘Gangnam Style’ şarkısının klibindeydi.

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‘Gangnam Style’‘ın şu anki tıklanma sayısı 2 milyar 896 milyonken, ‘See You Again’ 2 milyar 902 milyona ulaştı.

‘Fast and Furious 7’ filminin müziği de olan şarkı, 2013 yılında hayatını kaybeden filmin oyuncusu Paul Walkwer’a bir saygı duruşu niteliği de taşıyor.

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