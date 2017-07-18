‘Game of Thrones’ rekorla geldi: En çok tweet atılan bölüm; Arya Stark zirvede

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Merakla beklenen yedinci sezonu başlayan fenomen dizi ‘Game of Thrones’un yayınlanan ilk bölümü, dizi hakkında en çok tweet atılan bölümü olarak tarihe geçti.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluştu.

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Önceki sezonlarında 10 bölüm olarak yayınlanan dizinin bu sezonu, yedi bölüm halinde yayınlanacak. Dizinin yedinci sezonunun Daenerys Targaryen’in Westeros’a varışı ve sonrasında yaşananlar etrafında şekillenmesi bekleniyor.

Bantmag’ın aktardığına göre, Twitter, ‘Dragonstone’ adlı ilk bölüm hakkında 2.4 milyon tweet atıldığını açıkladı.

Britanyalı müzisyen Ed Sheeran’ın göründüğü sahneyle birlikte bölümün açılış ve kapanış sahneleri, hakkında en çok tweet atılan sahneler.

2.4 milyon tweet arasından ismi en çok geçen beş karakter şöyle: Arya Stark, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Cersei Lannister ve Jon Snow.

Canlı yayında altıncı sezonun ilk bölümüne kıyasla bir buçuk kat fazla izleyiciye ulaşan ‘Dragonstone’, HBO’da 16.1 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu rakam, HBO tarihinin de en çok izlenen sezon prömiyeri.