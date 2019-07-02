Game of Thrones’un yazarından eleştirilere yanıt: İnternet zehirli hale geldi

‘Game of Thrones’ serisinin yazarı George R.R. Martin, final sezonunun yoğun eleştiri alması üzerine ‘artık fan kültürünü tanıyamadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Serinin hayranları sezon finalini beğenmemiş, yeniden çekilmesi için change.org’da kampanya başlatmıştı.

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The Independent’in haberine göre Martin şunları söyledi: “İnternet öylesine zehirli hale geldi ki artık eski fan kültürünü tanıyamıyorum. Eskiden hayranlar çizgi roman ve bilimkurgu dünyasında yaşananlara doğru tepki veriyordu. Evet, anlaşmazlıklar, hatta düşmanlıklar vardı, ama şimdi internette gördüğümüz delilik asla.”