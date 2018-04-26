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Yaramazlara biraz batar!

Game of Thrones yazarından bir iyi bir kötü haber: Targaryen kitabı yolda, Kış Rüzgarları beklemede

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HBO’nun fenomen dizisi ‘Game of Thrones’un dayandığı romanların yazarı George R.R Martin, son kitabı ‘Ateş ve Kan’ın (Fire&Blood) kasım ayında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Ancak yeni kitap beklenildiği gibi ‘Buzun ve Ateşin Şarkısı’ serisinin altıncı kitabı olmayacak. Bunun yerine Targaryen hanedanın tarihini anlatılacak.

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1996​ ve 2011 yılları arasında serinin beş kitabını yazan Martin, 2012 yılından beri son kitabından pasajlar paylaşıyordu. Serinin ‘Kış Rüzgarları’ adlı altıncı kitabı yedi senedir bekleniyordu.

Martin kişisel internet sayfasında 640 sayfalık ‘Ateş ve Kan’ adlı kitabının 20 Kasım’da piyasaya çıkacağını duyurdu.

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Buna göre, ‘Buzun ve Ateşin Şarkısı’ndan üç yüz yıl önceki olayların anlatıldığı ‘Ateş ve Kan’ iki kitaplık serinin ilk bölümünü oluşturuyor. Burada Westeros’taki Targaryen hanedanının tarihi ve Yedi Krallık’ın bu hanedan hükmünde tek elde birleştirilmesinden, hanedanın çöküşüne kadar olan hikaye anlatılıyor.

Martin açıklamasında romanda ve dizide sıkça geçen ‘Kış geliyor’ (Winter is coming) ifadesine atıf yaparak, “Hayır, kış gelmeyecek… En azından 2018’de. Kış Rüzgarları için beklemeye devam etmek durumundasınız. Yine de bu sene Westeros’a dönebileceksiniz” diye yazdı.

Martin şöyle devam etti: “Şunun altını çizmek, hatta haykırmak istiyorum: Ateş ve Kan bir roman değil. Bu bildiğimiz türde bir anlatı değil ve zaten hiç bu niyetle yazılmadı. Roman yerine buna ‘hayali tarih’ diyelim. Esas olansa ‘tarih’ bölümü. Popüler tarih okumalarını çok severim, burada yapmaya çalıştığım şey bu. Bana gelince, bir kez daha Kış Rüzgarları’na dönüyorum.” 

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