Game of Thrones yazarından bir iyi bir kötü haber: Targaryen kitabı yolda, Kış Rüzgarları beklemede

HBO’nun fenomen dizisi ‘Game of Thrones’un dayandığı romanların yazarı George R.R Martin, son kitabı ‘Ateş ve Kan’ın (Fire&Blood) kasım ayında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Ancak yeni kitap beklenildiği gibi ‘Buzun ve Ateşin Şarkısı’ serisinin altıncı kitabı olmayacak. Bunun yerine Targaryen hanedanın tarihini anlatılacak.

1996​ ve 2011 yılları arasında serinin beş kitabını yazan Martin, 2012 yılından beri son kitabından pasajlar paylaşıyordu. Serinin ‘Kış Rüzgarları’ adlı altıncı kitabı yedi senedir bekleniyordu.

Martin kişisel internet sayfasında 640 sayfalık ‘Ateş ve Kan’ adlı kitabının 20 Kasım’da piyasaya çıkacağını duyurdu.

FIRE & BLOOD, the history of the Targaryens, will be releasing in hardcover on November 20! Read more about it in my blog post: https://t.co/Y6kdsfEds9 #FireandBlood pic.twitter.com/URFJRzGA9r

— George RR Martin (@GRRMspeaking) 25 Nisan 2018