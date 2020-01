‘Game of Thrones’ yazarı: Dizi film üçlemesiyle bitecekti, HBO kabul etmedi

‘Game of Thrones’ dizisinin çıkış noktası roman serisi ‘Buz ve Ateşin Dünyası’nın (A Song of Ice and Fire) yazarı George R.R. Martin, diziyi yedinci sezondan sonra film üçlemesiyle bitirmek istediklerini, ancak teklifin HBO kanalı tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Martin, HBO yönetiminin sinema filmi değil dizi üretmek istediklerini söylediğini ifade etti.

HBO, George R.R. Martin’in Ateş ve Kan (Fire and Blood) romanından uyarlayarak kaleme alacağı ve Targaryen ailesinin hikayesinin anlatılacağı ‘House of Dragon’ (Ejderha Hanesi) üzerinde çalıştığını duyurmuştu.