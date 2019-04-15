‘Game of Thrones’ uyarısı: Hastalık izinlerinde patlama bekleniyor

İngiltere’de yapılan bir anket fenomen dizi ‘Game of Thrones’un final sezonunun ilk bölümünün yayınlanması nedeniyle çalışanların yüzde 6’sının bugün hastalık izni almasının beklendiğine işaret etti. Bu oran, 3.1 milyon kişiye karşılık geliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

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‘Hastalık değil normal izin alın’

Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.



