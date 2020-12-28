‘Game of Thrones’ oyunlarının yaratıcısı zehirlenerek öldürüldü

Çinli oyun geliştirme şirketi Yoozoo’nun kurucusu ve başkanı Lin Qi, cuma günü zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Yoozoo

Hurun zenginler listesine göre 6.8 milyar yuan (yaklaşık 8 milyar lira) serveti olan 39 yaşındaki işadamının şirketi en çok ‘Game of Thrones: Winter Is Coming‘ isimli oyunuyla tanınıyordu.

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Şanghay polisi Xu soyadlı bir şirket çalışanın baş şüpheli olduğunu belirtti.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da şirketin yayınladığı açıklamaya binlerce yorum gelirken 290 milyonun üzerinde görüntülendi.