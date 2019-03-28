Gambiya’nın sürgündeki eski lideri 1 milyar doları zimmetine geçirmiş

Batı Afrika ülkesi Gambiya’nın 2017 yılında sürgüne giden eski devlet başkanı Yahya Jammeh’in kamu fonlarından 1 milyar doları (yaklaşık 5.55 milyar lira) zimmetine geçirdiği belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) için çalışan müfettişler binlerce sayfalık doküman inceledi. Raporda, Ekvator Ginesi’nde sürgünde olan Jammeh’in 22 yıllık yönetimi boyunca yolsuzluk yaptığına, milyonlarca doları hukuksuz kullandığına veya kendi hesabına geçirdiğine vurgu yapıldı. Jammeh ise iddiaları yalanladı.

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Gambiya Adalet Bakanı Ebubekir Tambadou rapor açıklanmadan önce Jammeh’in kamu fonlarından 10 milyon doları (yaklaşık 55.5 milyon lira) hukuksuz olarak kullandığını açıklamıştı.