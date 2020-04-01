Galler’de ‘corona’nın boşalttığı sokakların tadını dağdan inen keçiler çıkardı

Galler’de deniz kıyısında bir kasabayı keçiler ‘bastı.’ Sahil kasabası Llundadno’da bir grup keçi corona salgını nedeniyle insanların eve kapanması sonucu boşalan sokakların tadını çıkardı.

Fotoğraflar: Reuters

Normalde dağlarda yaşayan keşmir keçileri şimdi Viktoryen mimarisi ve muhteşem plajlarıyla ünlü kasabanın boş sokaklarında özgürce dolaşıyor.

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15 bin nüfuslu kasabanın meclis üyesi Carol Marubbi durumu “Sıradışı bir şeyler olduğunu anlamış olmalılar, yoksa kasabaya inmezlerdi” diye açıkladı.

Başkası için ayrılan yerin yeni sahibi keçi.

Okul müdürü keçileri vandallıkla ‘suçladı’

Yeni dikilen fidanları ve çalılıkları yiyerek sokakta aylak aylak dolaşan keçilerden şikayetçi olanlar da var. Zarar verdikleri iddia edilen ortaokulun müdürü Ian Jones keçileri vandallıkla ‘suçladı.’