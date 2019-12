Galip Dalay: Libya mutabakatı Hafter’in meşruiyetini artıran bir işlev görecek

(Erdoğan’ın) Asker gönderme açıklamasının en öncelikli hedefini hem askerî hem de siyasal olarak epey sıkışmış olan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) direncini yükseltmek oluşturuyor. Nihayetinde, Türkiye’nin Libya özelinde sahip olduğu iktisadi ve jeopolitik hedeflere ne ölçekte ulaşabileceği konusu Trablus’ta kimin söz sahibi olacağıyla yakından ilintili. Hafter’in Türkiye’yi düşman ülkeler kategorisinde değerlendirdiği dikkate alındığında, UMH’nin ayakta kalıp kalamayacağı Türkiye’nin Libya’da bir aktör olup olamayacağını tayin edecek. Her ne kadar Türkiye ile Feyyaz Serrac yönetimindeki UMH arasında büyük bir güç asimetrisi mevcut olsa da, her iki aktör arasında ciddi bir bağımlılık ilişkisi oluşmuş durumda. Birinin denklemden düşmesi diğerini de Libya’da denklemin dışına itecektir. Misal olarak, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı her iki mutabakatın uygulanabilirliği ancak UMH’nin aktörlüğünü sürdürmesiyle mümkündür. Burada bir parantez açacak olursak, aynı mutabakatlar Türkiye’ye reaksiyon olarak muhtemelen Hafter’in bölgesel ve uluslararası kabul edilirliğini ve meşruiyetini de artıran bir işlev görecek.

Galip Dalay’ın yazısı