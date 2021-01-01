Galatasaraylı Omar’ın son durumu: Görme yetisi var; düne göre iyi

Yılbaşı kutlarken elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin her iki gözünün de yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: galatasaray.org

İstanbul’da Ulus’taki Liv Hospital’da tedavi gören Norveçli sağ bekin durumuna dair bilgi veren göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, futbolcunun bir gözündeki yaralanmanın daha fazla olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Vedat Kaya, kendisi, plastik cerrah ve göz ekibiyle futbolcuya müdahale edildiğini belirterek, durumunun düne göre iyi olduğunu ifade etti.

Doktor, şöyle devam etti: “Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu. (…) Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı… Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Bütün tetkikleri yapıldı.”

Leke temizlendi

Prof. Dr. Vedat Kaya, 29 yaşındaki futbolcunun tedavisi ve futbola dönüş süresine dair şunları kaydetti: “Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler ve medikal tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz. Tedavi sürecini önceden kestirmek zor. Burası, göz bakımından Türkiye’deki en iyi ekipmana sahip hastane. Bu tür vakalara daha önce de müdahale ettik. Her türlü imkana sahibiz. Bu tür yaralanmalarda müdahaleler gerekebilir. En iyi şartlarda yapma imkanına sahibiz.

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Görme yetisi var ancak ilerleyen dönemde nasıl olacağıyla ilgili bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Görme yetisiyle ilgili yüzdelik oran söylemek istemem. Basit bir leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o leke temizlenirse görme artabilir.”

Doktor, temizlik işleminin yapılarak göz yüzeyindeki materyallerin temizlendiğini belirterek bunun bile bir günde çok büyük bir fark yarattığını ifade etti.