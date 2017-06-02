Galatasaray’la yarın son maçına çıkacak Podolski: Kalbim burada kalacak  

Cumartesi günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray’la son maçına çıkacak Alman futbolcu Lukas Podolski, “İçimde hüzün var. Hem taraftar hem de kulüp. Kalbimde onları taşıyacağım” dedi.

‘Keyfini çıkardığım iki yıl geçirdim’

Önümüzdeki sezon Japonya J-League ekiplerinden Vissel Kobe forması giyecek Podolski, sarı-kırmızılı takımla son maçı öncesinde Florya’da basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray’da keyfini çıkardığı iki yıl geçirdiğini belirten Alman futbolcu, “Üç kupa kazandım. Kötü bir anı olarak söylemiyorum ama yenildiğimiz maçlar oldu. Ama yenilgiyi de kabullenmemiz gerekiyor. Zaten bunu kabullenmesek spor yapmamamız lazım” diye konuştu.

‘Burası benim için özel bir yer’

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermediğini dile getiren Poldi, “Karar verdiğimde fırsat olursa genç takım antrenörlüğü, teknik direktörlük veya profesyonel bir görev olabilir… Çünkü burası benim için özel bir yer. Burada çok büyük bir potansiyel olduğunu da gördüm. Özellikle genç takımlarda. Futbolcu olarak elimden geleni yaptım ama bu potansiyelin daha iyi yerlere gelmesi adına bir şeyler yapabileceğime inanıyorum…” ifadelerini kullandı.

‘Kalbim burada kalacak’

Japonya’dan gelen transfer teklifini yeni bir fırsat ve başlangıç olarak gördüğünü ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, “Burayı özleyeceğim. Kalbim burada kalacak. Buradaki çalışanlar da saatlerini benim için harcadılar. Onları da kalbimde taşıyacağım” dedi.