Galatasaray’ın Tudor’la anlaşması Hamzaoğlu’nu ‘kırmış’: Fenerbahçe’den teklif gelirse sıcak bakarım 

Fenerbahçe ile adı anılan Galatasaray’ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, sarı-lacivertli kulüpten gelecek bir teklife sıcak bakabileceğini söyledi.

‘Artık fikrim değişti’

Star gazetesinden Levent Gültekin’in haberine göre, Jan Olde Riekerink’le yolları ayıran eski kulübü Galatasaray’ın bu göreve Hırvat teknik direktör Igor Tudor’u getirmesine ‘kırıldığını’ dile getiren Hamzaoğlu, şöyle konuştu: “Beni Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakıştırdıkları için teşekkür ederim ama oranın hocası bana göre Aykut Kocaman’dır. Eğer Aykut hoca Konyaspor’da devam edecek ve Fenerbahçe bana bir teklifle gelirse tabii ki sıcak bakarım. Aslında geçtiğimiz haftaya kadar ‘Ben Galatasaray camiasına mâl olmuş biriyim, bizi sevenleri üzmeyelim’ düşüncesi içerisindeydim fakat boşta olmama ve Galatasaray ile büyük başarılar yakalamama rağmen başka bir teknik adamla anlaşılması beni açıkçası kırdı. Artık fikrim gerçekten değişti, sonuçta profesyonel insanlarız ve futbola güzellik katmak istiyoruz, Fenerbahçe’den böyle bir teklif alırsam sıcak bakabilirim.”