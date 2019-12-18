Galatasaray’ın net borcu açıklandı: 1 milyar 569 milyon lira

Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğu açıklandı.
Ali Samiyen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu’nda yapılan aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çıkarılan mali tablolarını paylaştı.
Kançal, kulübün net borcunun 1 milyar 569 milyar lira olduğunu ifade etti.
Sarı kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklanmıştı.
Eski Galatasaray başkanı Ünal Aysal’ın şirketi icralık: Ünlü otel satışa çıkarıldı
Emlak Konut ve Galatasaray anlaştı: Florya kapsam dışı, Riva projesi devam
Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki Riva ve Florya protokolleri feshedildi
Emlak Konut, Galatasaray ile Riva-Florya protokolünü feshediyor
9 Soruda ‘el değiştiren’ Riva ihalesi