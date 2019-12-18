Galatasaray’ın net borcu açıklandı: 1 milyar 569 milyon lira

Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon lira olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Twitter

Ali Samiyen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu’nda yapılan aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çıkarılan mali tablolarını paylaştı.

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Kançal, kulübün net borcunun 1 milyar 569 milyar lira olduğunu ifade etti.

Sarı kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklanmıştı.