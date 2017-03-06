Galatasaray’ın ‘FM’den transfer yaptığı’ iddiası sorulan Ali Ece: İzlemeden alıyorsan sen zaten scout değilsin ki

Galatasaray’ın, fenomen bilgisayar oyunu Football Manager üzerinden bir oyuncuyu beğenip izlemeden transfer ettiği iddiası, TivibuSpor yorumcusu ve Hürriyet yazarı Ali Ece’ye soruldu.

‘Sen zaten scout değilsin ki’

“Gerçek hayatta maçını izlemeden sadece oradan bakıp alırsan Kennedy Bakırcıoğlu’nu alırsın, oturup kalırsın” diyen Ali Ece, bu oyuncunun Tolga Ciğerci olduğu iddiası üzerine şunları söyledi: “Tolga Ciğerci üç sezon önceki oyunda bonservisi Wolfsburg’dayken, Mönchengladbach’ta kiralık oynarken ön libero olarak iki üç sene sonra… Ama benim çalıştırdığım takımlarda bir sanal teknik direktörlük farkı oluyor şimdi hocam. Mehmet Topal kadar yapıyordum Tolga Ciğerci’yi. Ben yapmıyordum, öyle yardımcılar seçiyordum ki… Yardımcım Roy Keane’di mesela. Evet, açıklıyorum. Bursaspor’u çalıştırıyordum, yardımcım Roy Keane’di. Tolga Ciğerci’yi aldık, Roy Keane gibi yaptık. O yaptı, ben yapmadım. Ben Roy Keane’i görevlendirdim. Olay bu zaten. Football Manager’da oyuncunun değerleri iyi diye alıyorsan hiç izlemeden, sen zaten scout değilsin ki. Sen zaten futbolla, gerçekle bağını yitirmişsin.”

‘James Rodriguez’i ilk kez oyunda gördüm’

La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez’i ilk kez oyunun veri tabanında gördüğünü dile getiren TivibuSpor yorumcusu, şunları söyledi: “Sonra Güney Amerika’da bilmem kaç yaş altı turnuvası vardı. Gece yarısı açtık, izledik. Üç maç, dört maç, ooo… Bir tanıdık bulduk. Bu hep böyle iyi mi diye sorduk. Dünya Kupası, 17, 18, 19 yaş bazen yanıltabiliyor. ‘Monaco istiyor, siz alamazsınız’ dendi. Monaco’ya bakıyorsun, gerçekten istiyor mu? Evet. Monaco’yla ölçüşebilecek bonservis bedeli ödeme şansın var mı? Yok.”