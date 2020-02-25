Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’ın enerji şirketi iflas etti

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’ın şirketi Unit’in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. iflas etti.

Fotoğraf: DHA

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Yeni Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin 20.02.2020 günü saat 15:49 itibariyle İİK’nın 179. maddesi gereğince iflasına karar verildi.

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Yeni Elektrik’in Gebze’de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunurken patronlardunyasi.com’un haberine göre Aysal’ın piyasalara ve bankalara borcu yaklaşık 4 milyar lira.

İstanbul’a elektrik sağlıyor

Yeni Elektrik Üretim A.Ş 2008 yılında üretim lisansını almış ve Kocaeli – Dilovası İMES OSB içerisinde üretim tesisi kurmaya hak kazanmıştı. İnşaatı 2011 yılında başlayan 865 MWe kurulu güçteki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin inşaatı 2013 yılında tamamlanmış ve Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulu yapılarak elektrik üretimine başlamıştı.

Bulunduğu konum itibarıyla birçok endüstriyel tesis için atardamar niteliği taşıyan Yeni Elektrik 865 MWe DGKÇS ulusal şebeke ve İstanbul başta olmak üzere civarındaki yoğun yerleşim bölgelerine ve endüstriyel tesislere elektrik sağlıyor.

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Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investment NV’nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2019’da bankalarla kredi yapılandırmasına gitmeye hazırlandığı, Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2010’da 14 yıl vadeyle aldığı 700 milyon dolarlık kredinin geri ödemesinde sorunlar yaşadığı bildirilmişti.

Yeni Elektrik’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket 700 milyon dolarlık krediyi Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank ve İş Bankası’ndan almış.