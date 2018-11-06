Galatasaray’dan TFF’ye çok sert tepki: Sabrımızı test etmek kimsenin haddi değil

Galatasaray, kulüpten başkan ve teknik direktör dahil 12 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk eden Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda 2 Kasım’da karşılamış, maç 2-2’lik beraberlikle bitmişti. Maçın ardından iki takım futbolcuları birbirine girmiş, yedek kulübeleri de kavgaya karışmıştı.

Reklam

TFF, Fenerbahçe’den dört ismin yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Donk, Rodrigues ve Mariano dahil 12 ismi PFDK’ya sevk etmişti. Bu kişilere ağır cezalar çıkması bekleniyor.

İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Galatasaray, ‘Türk futbolunu yöneten makam’ olan TFF’nin ‘ülke dinamikleri ve menfaatlerini gözetemediğini, son derbi maçı sonrası açıkladığı sevk kararlarıyla bir kez daha gözler önüne serdiğini’ savundu.

Reklam

‘Tahrik ve taciz hiçe sayıldı’

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ‘hayati bir maç’a çıkmadan beş saat önce ‘maksadı anlaşılamayan’ açıklamayla karşı karşı kaldığı dile getirilen açıklamada, sevk edilen isimler ve zamanlamanın iyi niyetle bağdaşmadığı ifade edildi.

Kararın ‘düşülmeden atılan hesapsız bir adım’ olduğunu aktaran sarı-kırmızılı kulüp şunları kaydetti: “Bu sevkler ile; Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala, ülke menfaatleri hiçe sayılmıştır! Ateşi yakıp içine dinamit atan ile, söndürmeye çalışan farkı gözetilmemiştir. TFF ve kurullarına ait güven sorgulaması, onarılamaz bir yara daha almıştır. Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve futbolcuların maruz kaldıkları tahrik ve taciz hiçe sayılmıştır.”

‘Herkesi çileden çıkardı’

Kararla, ‘Fenerbahçe’nin de maçı katlettiğini söylediği’ hakem Fırat Aydınus ve VAR hakemlerinin TFF tarafından aklanmaya çalışıldığını savunan Galatasaray, hakemin “Gizli hedefi var mı?” diye sordurttuğunu, olayların da baş sorumlusu olduğu kaydedildi. Açıklamada hakemin ‘sorunsuz maçta sahayı yönetemediği, hatalarıyla herkesi çileden çıkardığı’ savunuldu.

‘Hangi hesabın peşindesiniz?’

Galatasaray, kendilerine karşı tek bir hakemle tetikçilik yapılmadığının farkında olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Galatasaray’ın yapıcı ve samimi tavrını sahada görmezden gelenler, aynı hatayı, sevk kararlarında da tekrarlamıştır. TFF ve kurulları hangi hesabın peşinde olduklarını açıklamalıdırlar. Galatasaray Camiası, niyet okuyarak tepki oluşturmaz. Ancak, Galatasaray’ın sabrını test etmek de kimsenin haddine değildir. Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile Galatasaray arması bir araya geldiğinde, dünya futbolunun saygısı, sadece renklerimize değil, aynı zamanda Türk Futboluna, Türkiye’yedir. Eli Kalbinde yaşayan Camiamız, kendi büyüklüğü içinde her sorunu aşar. Elini vicdanıyla buluşturamayanlar ise, tarih sayfalarında yok olmaya mahkumdur! TFF’nin hem yönetimi hem de bütün kurullarıyla, bir an önce adalet ceketini giymesini bekliyoruz.”

‘Kenetlendik’

Sevk kararının camiaya zarar vermediği, tüm unsurların kenetlenmesini sağladığı aktarılan açıklamada “Yüreği, duası, emeği, alın teri ile kenetlenmiş milyonlarca Galatasaraylı, ne zaman kükreyeceğini bilen birer aslandır!” dendi.