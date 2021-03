Galatasaray’da üyelerden tam sayfa İstanbul Sözleşmesi ilanı

Galtasaray Spor Kulubü üyeleri tam sayfa gazete ilanıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden duyulan derin üzüntüyü dile getirip kararın gözden geçirilmesini ‘rica etti.’

Fenerbahç geçen hafta kulüp olarak resmi bir açıklama yapıp kararın gözden geçirilmesini ‘talep ve rica etmişti.’

Reklam

Cumhuriyet gazetesindeki tam sayfa ilanda aralarında başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve gazeteci Fatih Altaylı’nın da bulunduğu 677 kulüp üyesinin imzasıyla şu metin yer aldı:

Bizler, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 2012 günü kabul edilen, adını kulübümüzün kurulduğu, dünyanın göz bebeği İstanbul şehrinden alan ve Türkiye’nin ardından 33 ülkenin imza attığı Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nden, ülkemizin 9 yıl 8 gün sonra ani bir karar ile çekilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bu bağlamda, “Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkûm etmiş demektir; hüsranına ağlasın” diyerek, özgür eğitimli ve gelişmiş kız çocuklarının ve kadının toplumdaki önemini belirten Tevfik Fikret’in fikirlerinin emanetçisi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayarak Türkiye’de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü olan ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) 7 ilkesine uyacağını taahhüt eden Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan bizler, 21. yüzyılda, kadına karşı şiddet, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi kavramlarla mücadele eden her türlü fikrin yanında durmayı, gönül verdiğimiz renklere bir borç olarak bilmekte ve görmekteyiz. Toplumu oluşturan her bir bireyin özgürce yaşama hakkı kutsaldır. Bilim ve teknolojinin, dünyanın sınırlarını aştığı bu dönemde, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelli şiddetin hedefindeki her bireyin korunması, temel hak ve özgürlüklerin savunulması gerekmektedir.

Reklam

Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir ve bu şekilde ele alınması hem çağdaşlığın hem insanlığın bir gereğidir. Sporun her alanında kadın sporcularının başarıları ile göğsü kabaran Galatasaray Spor Kulübü’nün aşağıda adı bulunan üyeleri olarak bizler, gelecek yüzyıllarda, çeşitli spor dallarında gerek kulübümüzün, gerek ise ülkemizin bayrağını dalgalandıracak kadınların şiddet görmediği, çocuklarımızın ev içi şiddet nedir bilmediği, toplumda yerleşik dogmalar nedeniyle hayallerine ulaşmalarının engellenmediği bir toplumsal bilince ulaşmak adına, ülkemizin uluslararası nitelikte bağlayıcılığı olan sözleşmelere taraf olması gerektiğine inandığımızı belirtiriz.

Bu nedenlerle ülkemizin çağdaş çizgisine ve saygınlığına zarar vereceğini düşündüğümüz bu kararın, yeniden gözden geçirilmesini rica ederiz.